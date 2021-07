Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : fort rebond après le trou d'air de la veille Cercle Finance • 09/07/2021 à 11:39









(CercleFinance.com) - Après leur fort décrochage de la veille, les principales places boursières européennes reprennent des couleurs aujourd'hui, Paris progressant de 1,9%, devant Francfort (+1%) et Londres (+0,9%). 'Cette reprise pourrait être également soutenue par celle des taux longs. Le rendement du taux à dix ans américain gagne 2,9 points de base à1,327%après être tombé hier à1,25%,soit sonplus bas niveau depuis près de cinq mois', indique-t-on chez Kiplink. En effet, la dégradation de la situation sanitaire a entraîné un 'flight to quality' vers lesemprunts d'État, constatent les analystes. ' Les investisseurs s'inquiètent de l'impact sur la croissance de la propagation du variant Delta, hautement contagieux (...) et les craintes suscitées par le regain d'inflation semblent désormais bien loin', expliquent-ils. Aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda du jour et les investisseurs devraient surtout s'atteler à préserver les supports techniques mis à rude épreuve lors de la séance d'hier. Du côté des valeurs européennes, le Suisse Roche a annoncé aujourd'hui que ses tests cobas MTB et cobas MTB-RIF/INH avaient été intégrés dans les nouvelles directives politique de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) qui visent à augmenter le nombre de tests rapides disponibles pour détecter la tuberculose (TB) et la tuberculose pharmaco-résistante. Oddo réitère son conseil 'surperformance' sur le titre Stellantis estimant que le constructeur européen dispose d'une stratégie bien plus aboutie que la grande majorité de ses pairs. ' Nous considérons donc toujours Stellantis comme la meilleure opportunité boursière au sein du secteur', indique l'analyste qui cible un cours de 23 euros. Enfin, le Finlandais Kone Corporation indique avoir remporté une commande portant sur la livraison et l'installation de 77 ascenseurs et escaliers mécaniques destinés au siège social international de Changsha Shengtong Meixi à Changsha (Chine).

