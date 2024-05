Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: fin de semaine prudente en attendant Nvidia information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - L'heure semble à de légères prises de bénéfices sur les places européennes (-0,3% à Londres et à Francfort, -0,4% à Paris), au terme d'une semaine dominée par un soulagement autour de l'inflation américaine grâce aux prix à la consommation publiés mercredi.



Les investisseurs semblent maintenant tentés de jouer la carte de la prudence, dans l'attente de la publication des résultats trimestriels de Nvidia la semaine prochaine, les analystes espérant notamment un relèvement de ses objectifs annuels.



Cette publication devrait en effet retenir particulièrement l'attention compte tenu du rôle moteur de ce fabricant de processeurs dans l'intelligence artificielle, une thématique soutenant fortement la vigueur des valeurs technologiques.



Pour l'heure, on notera que le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est maintenu à 2,4% en avril, une stabilité par rapport à mars aussi observée pour l'ensemble de l'UE (à 2,6%), selon Eurostat qui confirme ainsi son estimation rapide.



Toujours sur le front des statistiques, le taux de chômage au sens du BIT en France s'est établi à 7,5% de la population active sur les trois premiers mois de l'année, un niveau stable par rapport au quatrième trimestre 2023.



Dans l'actualité des valeurs, Richemont s'adjuge plus de 4% à Zurich, après la publication par le groupe de luxe de résultats annuels solides, accompagnés d'une augmentation de dividende et de la nomination d'un CEO pour début juin.



Les opérateurs se montrent toutefois bien moins enthousiasmés par les publications trimestrielles du groupe énergétique Engie (-2%) et surtout du réassureur Scor (-9%), marqués par des profits en reculs, à la Bourse de Paris.





