Marché: Fed et BCE continuent de peser sur le moral information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 11:38

(CercleFinance.com) - Alors que Londres reste portes closes, les autres Bourses européennes s'affaissent encore ce lundi (-1,4% à Francfort, -1,6% à Paris), continuant de pâtir des propos tenus par les grands banquiers centraux ce week-end, à l'occasion du symposium de Jackson Hole.



'Le président de la Fed a déclaré dans son discours que la banque centrale doit faire preuve de détermination et continuer à augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation', rappelle ainsi Commerzbank.



'Il a déclaré qu'être trop hésitant ne ferait qu'augmenter les coûts à long terme. Jerome Powell a également tenté de freiner les spéculations sur les baisses de taux l'année prochaine', poursuit la banque allemande.



'Au cours du week-end, un certain nombre de membres du conseil de la BCE ont signalé leur soutien à une forte hausse des taux lors de la prochaine réunion de la banque en septembre (jusqu'à 75 points de base)', souligne-t-elle par ailleurs.



Ainsi, Commerzbank considère que le risque que l'ampleur de ses attentes de hausses de taux de la BCE (50 pb en septembre, 25 pb en octobre et décembre) se révèle trop faible 'a clairement augmenté'.



Aucune statistique n'est prévue ce lundi, mais les prochains jours s'annoncent chargés sur ce front, avec par exemple les indices du sentiment économique et l'inflation dans la zone euro, les indices PMI manufacturiers et le rapport sur l'emploi américain pour août.



Du côté des valeurs, l'actualité des résultats s'annonce plus calme, mais doivent paraitre notamment les comptes annuels de Pernod-Ricard en Europe, ainsi que les trimestriels de Best Buy, HP, et Broadcom de l'autre côté de l'Atlantique.



Pour l'heure, Novartis avance de près de 1% à Zurich, la Commission européenne ayant approuvé le Scemblix du groupe de santé, pour le traitement des adultes atteints de leucémie myéloïde chronique.



Boskalis Westminster prend près de 3% à Amsterdam, soutenu par la décision de HAL de rehausser le prix de son offre publique d'achat sur les actions du constructeur d'infrastructures maritimes et portuaires.