Marché : euphorisé par le résultat du sommet européen

(CercleFinance.com) - L'heure est à une certaine euphorie au sein des Bourses européennes (+0,6% à Londres, et surtout +1,9% à Francfort et +1,3% à Paris), enthousiasmées par de bonnes nouvelles en début de matinée en provenance du sommet européen. 'Le fonds de reconstruction de l'UE (750 milliards d'euros) et le cadre financier pluriannuel 2021-2027 (1074 milliards) ont été conclus', salue Commerzbank, qui voit dans ce résultat un 'compromis typique de l'UE'. 'Les 'quatre frugaux' ont pu réduire les subventions, la Pologne et la Hongrie ont pu distendre le lien entre fonds de l'UE et état de droit, l'Allemagne et la France ont pu faire avancer une bonne partie de leurs propositions', souligne en effet la banque allemande. Dans l'actualité des valeurs, Novartis recule de plus de 1% à Zurich, après un resserrement par le groupe de santé de ses fourchettes de prévisions pour 2020, à l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre. SGS gagne par contre près de 1% alors que le groupe de services de certification a présenté ce matin un 'CA et de résultats de premier semestre contrastés' selon Oddo BHF qui néanmoins interprète cette publication comme 'plutôt bonne'. A l'écart de la tendance à Madrid (+2%), Almirall cède moins de 1% sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Crédit Suisse de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 18 à 12 euros sur le titre du laboratoire de dermatologie.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.