Marché: espoirs placés dans la saison des résultats

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent (+1,3% à Londres, +0,9% à Francfort et à Paris), après avoir manifesté jeudi une certaine déception au vu des propos de la BCE à l'issue de sa réunion de politique monétaire.



Sans surprise, elle a décidé de laisser inchangés ses taux directeurs pour le moment. Surtout, 'la BCE a signalé qu'une baisse de taux en juin est probable, mais ne s'est pas engagée sur le rythme des baisses ultérieures', souligne-t-on chez UBS.



'La BCE maintiendra une approche s'appuyant sur les données pour déterminer de manière appropriée, réunion par réunion, le degré et la durée de l'orientation restrictive, et ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière', expliqua-t-elle.



Les opérateurs semblent maintenant placer leurs espoirs dans les résultats d'entreprises, César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management, jugeant ainsi que 'des annonces positives favoriseraient une reprise des actions'.



C'est en effet ce vendredi que des banques américaines comme JPMorgan Chase doivent donner le coup d'envoi à la saison des résultats. En moyenne, les entreprises du S&P500 devraient faire état d'une hausse de 3,2% de leurs profits au premier trimestre.



Si une amélioration des comptes des entreprises devait bel et bien se matérialiser, les actions devraient en profiter puisque cela justifierait une hausse des cours sur la base de ratios de valorisation inchangés.



Pour l'heure, Société Générale caracole en tête à Paris (+4%), salué pour un accord en vue de la cession d'activités au Maroc, au lendemain de celui pour la vente de SGEF, 'une des nombreuses étapes nécessaires à une revalorisation' selon UBS.





