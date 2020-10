Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : enfonce les 4900Pts, espoir d'un plan budgétaire US Cercle Finance • 21/10/2020 à 10:38









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en repli mercredi matin, les investisseurs s'accrochent cependant à l'espoir d'une issue favorable dans les discussions autour de la relance budgétaire aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 est en repli de -1,1% à 4875 points. Les marchés nourrissent l'espoir que les dirigeants américains trouveront une solution aux questions budgétaires, qui semblent de plus en plus menacer la reprise économique des Etats-Unis en cette fin d'année. Des déclarations contradictoires se sont succédées hier. Si Donald Trump s'est déclaré favorable à un compromis, des membres républicains influents du Congrès, comme Ted Cruz, ont jugé qu'un accord était peu vraisemblable. Du côté des analystes, on insiste sur la nécessité d'un 'déclic'. 'Même dans son propre camp républicain, le président Trump ne bénéficie pas du soutien de certaines parlementaires de la Chambre et du Congrès, qui rejettent l'idée d'une relance de taille et s'opposent sur des éléments ayant trait à son financement par les Etats ou les municipalités', explique Sébastien Galy, stratégiste macro senior chez Nordea Asset Management. 'Cela signifie qu'un plan budgétaire ne pourrait pas être conclu avant le mois de janvier, et encore, sous condition de l'obtention par les Démocrates d'une majorité au Sénat', précise l'analyse. Bonne nouvelle toutefois, la présidente démocrate de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, a assuré dans la nuit avoir de bons espoirs qu'un accord puisse être trouvé d'ici à la fin de la semaine, avec un résultat 'plus important, de meilleure qualité et rétroactif'. Dans ce contexte d'incertitude, le profil de la séance a dessiné un 'accent circonflexe' hier à Wall Street, avec des gains initiaux qui atteignaient 0,5% avant de s'amplifier jusqu'à 1,2% en moyenne à la mi-séance, puis un retour aux niveaux d'ouverture en fin de séance. Au coup de cloche final, le Dow Jones gagnait 0,4%, le S&P 500 prenait 0,5% et le Nasdaq grapillait 0,3% ce qui lui permettrait toutefois de mettre fin à six séances consécutives de repli. L'après-séance a été marquée par la publication des trimestriels de Netflix, dont le profit par action a déçu les attentes avec 1,74 dollar par titre contre 2,14 dollars, le groupe pâtissant de la montée en puissance de Disney sur le streaming. Le titre chutait de 6% en cotations après-Bourse. Du coté des valeurs à Paris, Worldline et Ingenico annoncent qu'à l'issue du règlement-livraison de l'offre publique amicale du premier sur les titres du second, prévu le 28 octobre, Worldline détiendra 56.474.416 actions Ingenico, soit 88,64% du capital et au moins 83,20% des droits de vote. Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 4 022 millions d'euros, en hausse de 1,3 % par rapport à la même période en 2019, principalement grâce à la progression d'Universal Music Group (UMG) (+3%), de Groupe Canal+ (+7,3 %) et d'Editis (+10,4 %). A l'issue du 3e trimestre, Bolloré enregistre un CA de 5,91 milliards d'euros, en recul de 3% à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires de Vinci s'est élevé à 12,3 milliards d'euros au 3e trimestre 2020, en baisse de 6,4 % à structure réelle (-6,7 % à structure comparable) par rapport au 3e trimestre 2019. Oddo réitère son opinion neutre sur le titre Vivendi mais ajuste son objectif de cours à 25 euros, contre 24 précédemment. Dans l'ensemble, ' nos estimations sont globalement inchangées ', conclut Oddo.

