Marché : encouragé par les PMI et la baisse de taux de la Fed

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes regagnent encore du terrain ce mercredi (+1,4% à Londres, +1% à Francfort, +1,2% à Paris), sur fond d'un indice PMI de la zone euro plutôt rassurant et au lendemain d'une baisse de taux directeurs par la Fed. 'Il s'agit de garantir la solidité de la croissance américaine face aux risques générés par la diffusion du Codvid-19 dans plusieurs pays du monde, risques qui menacent aussi la croissance américaine', rappelle Aurel BGC au sujet de cette baisse. 'Bien que les statistiques économiques restent positives, cette baisse préventive a pour principal objectif d'agir sur la confiance des ménages et de soutenir l'activité, elle ne peut, à elle seule, être suffisante', prévient-il toutefois. A 51,6 en février, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé par rapport à janvier (51,3), et signale ainsi la plus forte expansion du secteur privé de la zone depuis six mois. 'Si l'économie a fait preuve de résilience face aux perturbations liées à l'épidémie de coronavirus, une analyse plus approfondie des dernières données PMI révèle toutefois l'existence de risques baissiers pour la croissance de la région', prévient IHS Markit. Pour le Royaume Uni, l'indice PMI composite IHS Markit-CIPS s'est établi à 53 en donnée définitive au titre du mois écoulé, à comparer à 53,3 en estimation flash pour février comme en donnée définitive pour janvier. Cet après-midi aux Etats-Unis, seront publiés l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, puis les indices PMI et ISM des services pour le mois de février, avant la parution ce soir du livre beige de la Fed. Dans l'actualité des valeurs, la communauté financière acclame les résultats annuels de Dialog Semiconductor (+5%) à Francfort, mais aussi ceux de Bekaert (+4,4%) et surtout d'Ontex Group (+12%) à Bruxelles.

