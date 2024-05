Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: encouragé par les PMI composites information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - Alors que Londres reste portes closes ce lundi pour le 'Early May Bank Holiday', les places du vieux continent commencent la semaine dans un optimisme modéré (+0,5% à Francfort, +0,4% à Paris) sur fond d'indices PMI composites encourageants.



En hausse à 51,7 en avril contre 50,3 en mars, l'indice PMI de l'activité globale dans la zone euro a en effet signalé une accélération de la croissance du secteur privé, à un rythme certes encore modéré, mais cependant le plus marqué depuis près d'un an.



'Cette consolidation de la reprise marque la fin de la période de faiblesse prolongée enregistrée tout au long du deuxième semestre 2023', constate Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Il pointe néanmoins aussi de fortes tensions inflationnistes qui 'devraient amener la Banque centrale européenne à faire preuve de modération en ce qui concerne l'ampleur d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt attendue dans les prochains mois'.



Autre donnée de la matinée, les prix à la production industrielle ont baissé de 0,4% dans la zone euro en mars par rapport au mois précédent, mais en excluant une chute de 1,8% pour l'énergie, ils ont au contraire augmenté de 0,2%.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance cette semaine de données telles que la croissance du PIB britannique, de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre ou de résultats d'entreprises comme UBS, DHL et Bouygues.



Pour l'heure, PostNL chute de 5% à Amsterdam, après l'annonce d'une perte plus prononcée que prévu au titre du premier trimestre, du fait de la chute des livraisons de sa branche courrier et de l'impact des revalorisations salariales.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.