Marché : encouragé par la clôture en Asie

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,4% à Londres et à Francfort, +0,8% à Paris) en ce dernier jour de la semaine, encouragées par une clôture positive des places asiatiques ce matin (+0,6% à Tokyo).

'En fait, cette séance dite des quatre sorcières risque d'être volatile avec les échéances des options et contrats à terme sur actions et indices et à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale américaine, la semaine prochaine', prévient Kiplink.

Sur le front des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 3,0% en août 2021, contre 2,2% en juillet, et celui de l'UE à 3,2%, contre 2,5%, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide de fin août pour la zone euro.

Autre donnée parue ce matin, les ventes de détail en volume au Royaume Uni ont encore baissé de 0,9% au mois d'août en rythme séquentiel, mais demeurent supérieures de 4,6% à leur niveau de février 2020.

'La quatrième baisse consécutive des ventes au détail en août n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît, car elle reflète en partie les dépenses des ménages pour des articles non commerciaux alors que la vie revient plus à la normale', réagit Capital Economics.

Dans l'actualité des valeurs, Aegon prend 1% à Amsterdam, l'assureur ayant annoncé qu'il allait démarrer un plan de rachat d'actions de 96 millions d'euros afin d'éliminer l'impact dilutif lié au paiement de son dividende en actions.

BAE Systems gagne plus de 1% à Londres après avoir obtenu, avec MBDA, un financement supplémentaire afin d'achever le développement et l'intégration d'armes de nouvelle génération destinées aux flottes britannique et italienne de F-35.