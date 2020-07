Marché : encouragé par des données européennes solides

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine sur les chapeaux de roues (+1,9% à Londres, +1,5% à Francfort et à Paris), encouragées par des données macroéconomiques vigoureuses parues ce matin sur le vieux continent.

Après une chute de 26,2% en avril, les commandes à l'industrie allemande ont rebondi de 10,4% en mai par rapport au mois précédent, d'après les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis.

'Cette progression substantielle suggère que la production devrait à nouveau croitre de façon marquée dans les mois à venir', réagit Commerzbank, qui en déduit que 'la crise manufacturière pourrait ne pas être aussi sévère que durant la crise financière'.

Par ailleurs, le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 17,8% dans la zone euro et de 16,4% dans l'UE, en mai par rapport à avril, selon Eurostat. En avril, il avait diminué de 12,1% dans la zone euro et de 11,4% dans l'UE.

Toujours au chapitre macroéconomique, doivent encore être publiés les indices PMI et ISM des services aux Etats-Unis pour juin cet après-midi, avant les productions industrielles et balances commerciales allemandes et françaises pour mai dans les prochains jours.

Dans l'actualité des valeurs, Commerzbank grimpe de plus de 6% à Francfort après l'annonce vendredi soir de la démission de son CEO Martin Zielke d'ici à la fin de l'année, et du président du conseil de surveillance Stefan Schmittmann à partir du 3 août.

Aviva s'adjuge plus de 4% à Londres, à la suite de la nomination d'Amanda Blanc comme CEO avec effet immédiat, en remplacement de Maurice Tulloch qui a décidé de quitter ses fonctions pour des raisons de santé familiales.

Geberit stagne à Zurich, après la présentation par le fabricant d'équipements sanitaires d'un chiffre d'affaires en baisse de 9,8% en données publiées et de 4,5% en données ajustées d'effets de changes au titre des six premiers mois de 2020.