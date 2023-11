Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: en terrain positif ce jeudi information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent globalement en terrain positif ce jeudi (stabilité à Londres, +0,2% à Francfort, +0,4% à Paris), poursuivant un parcours en dents de scie face aux des difficultés des investisseurs à se positionner de manière adéquate.



Kiplink note toutefois la résistance des indices actions à une mauvaise nouvelle supplémentaire en Chine où les prix à la consommation ont reculé de 0,2% sur un an en octobre, 'à rebours des grandes puissances toujours confrontées à une inflation tenace'.



'Mais le principal rendez-vous de la journée aura lieu ce soir, à 20 heures, avec le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur les défis de la politique monétaire dans une économie globalisée', prévient la société de gestion.



En attendant, l'actualité boursière en Europe est dominée par les publications d'entreprises, notamment à Francfort où les opérateurs saluent celles de Deutsche Telekom (+1%), de Henkel (+2%) et surtout de Merck KGaA (+4%).



Ailleurs sur le vieux continent, ils sanctionnent à Paris les trimestriels d'Airbus (-2%) et d'ArcelorMittal (-1%), à l'inverse de ceux de Veolia (+2%), tandis qu'à Londres, ceux d'AstraZeneca reçoivent un accueil assez enthousiaste (+3%).



Les publications d'entreprises accaparent d'autant mieux l'attention qu'aucune donnée macroéconomique majeure n'était prévue ce jeudi en Europe, à la veille de l'annonce d'une première estimation du PIB britannique au troisième trimestre.





