Marché: en rouge, fait fi des nouvelles mesures en Chine information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 11:33

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en léger recul ce matin, Paris et Francfort cèdent 0,4% tandis que Londres évolue juste sous son point d'équilibre (-0,1%).



Les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'évolution du PIB trimestriel sur le vieux continent. Corrigée des variations saisonnières, la croissance atteint ainsi +0,3% au 3e trimestre dans la zone euro et +0,4% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Au deuxième trimestre 2022, le PIB avait augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE.



En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 2,3% dans la zone euro et de 2,5% dans l'UE au troisième trimestre 2022 selon Eurostat, après +4,2% dans la zone euro et +4,3% dans l'UE au deuxième trimestre 2022.



Toujours sur le front des statistiques, sont attendus dans l'après-midi la seconde estimation de la productivité au troisième trimestre aux Etats-Unis ainsi que les traditionnels stocks hebdomadaires de pétrole outre-Atlantique.



En attendant, les marchés européens font complètement fi des annonces de desserrement des restrictions sanitaires en Chine déclinées en 10 mesures censées compléter les derniers dispositifs d'assouplissement.



'Nous attendons un rebond vigoureux de la consommation et de l'activité dans les services suite à ces mesures, mais le redressement ne devrait pas être aussi puissant que celui constaté à la mi-2020 aux Etats-Unis et en Europe', prévient-on chez UBS.



Les analystes craignent en effet que ce processus de déconfinement ne prenne du temps et que la situation économique ne continue de se dégrader dans l'intervalle.



'Une reprise significative de l'activité économique chinoise en 2023 contribuerait à améliorer le tableau de la croissance mondiale, mais la prudence reste de mise car la voie de la réouverture de la Chine est loin d'être claire', tempère ainsi Geraldine Sundstrom, gestionnaire de portefeuille en allocation d'actifs chez PIMCO.



Dans l'actualité des sociétés, GSK a annoncé mercredi matin que la justice américaine s'était prononcée en sa faveur dans le litige concernant les potentiels effets indésirables de l'antiulcéreux Zantac. Dans un avis rendu hier soir, le juge fédéral a classé toutes les affaires se rapportant aux éventuels effets cancéreux du médicament.



Continental annonce avoir mis au point une substance utilisée comme marqueur du caoutchouc naturel présent dans ses pneus, en partenariat avec Security Matters (SMX). A terme, il s'agira ainsi d'assurer la traçabilité du caoutchouc naturel tout au long de la chaîne de valeur des pneus.



Enfin, Novartis a présenté des résultats encourageants d'un essai de phase II évaluant le Kisqali (ribociclib) associé à un traitement endocrinien (ET) par rapport à une chimiothérapie d'association (CT) chez les patientes pré et périménopausées atteintes de formes agressives de cancer du sein métastatique (MBC) agressif (HR+/HER2-).