Marché: en retrait malgré un indice ZEW de bonne facture

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font grise mine ce mardi (-0,7% à Londres, -1% à Francfort et à Paris), et ce malgré un indice ZEW des perspectives économiques en Allemagne plutôt de bonne facture, paru en cours de matinée.



Le moral des investisseurs allemands s'est nettement amélioré en janvier, à en croire cet indice qui s'est accru de 21,8 points pour s'établir à 51,7 ce mois-ci, alors que les économistes n'anticipaient qu'une hausse d'une dizaine de points.



'Les perspectives économiques se sont considérablement améliorées avec le début de l'année', explique l'institut ZEW. 'Le principal facteur derrière cela est l'idée selon laquelle l'incidence des cas de Covid-19 va chuter de manière significative avec l'arrivée de l'été'.



Cet indicateur favorable ne suffit toutefois pas à éclipser les inquiétudes suscitées par le niveau élevé d'inflation, notamment aux Etats-Unis où il pourrait inciter la Fed à décider d'un arrêt définitif de son assouplissement quantitatif d'ici peu.



Dans l'actualité des valeurs, Philips perd 1% à Amsterdam alors que le groupe fait part d'un accord de partenariat stratégique avec Cydar, un fournisseur britannique de logiciels de cartographie des procédures basés sur le cloud.



Rio Tinto reste à peu près stable à Londres, sur fond de publication par la compagnie minière de ses données de production au titre du dernier trimestre 2021, dans un contexte marqué par les perturbations durables liées à la pandémie.





