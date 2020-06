Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en retrait dans l'attente de la BCE Cercle Finance • 04/06/2020 à 11:53









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se tassent légèrement (-0,4% à Londres, -0,7% à Paris et à Francfort), la prudence régnant à l'approche de l'issue de la réunion du Conseil des Gouverneurs de la BCE, qui pourrait annoncer de nouvelles décisions. 'Près du tiers de l'enveloppe du PEPP avait déjà été consommée à la fin du mois de mai. Pour donner corps à leur engagement, les membres du Conseil des Gouverneurs se doivent d'augmenter la taille de ce programme', souligne Aurel BGC. 'Dans l'idéal, celui-ci devrait être illimité et sa durée devrait dépendre du retour à une situation économique plus sereine', juge le bureau d'études, ajoutant que la BCE devrait abaisser ses estimations d'inflation cette année, et peut-être la suivante. En début d'après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ainsi que la balance commerciale pour le mois d'avril et une seconde estimation de la productivité pour le premier trimestre. En attendant, on notera que le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a chuté de 11,7% dans la zone euro et de 11,1% dans l'UE au mois d'avril, sous le poids des mesures du confinement liées au Covid-19. Sur le front des valeurs, Mediaset recule de 2,5% à Milan alors que le groupe de médias a accepté de renforcer sa participation dans son pair ProSiebenSat.1 Media (+0,1% à Francfort) dans le cadre de ses plans d'investissement. Aperam grappille 0,7% à Amsterdam avec le soutien d'Oddo BHF, qui réitère son opinion 'achat' avec un objectif de cours relevé de 27 à 36 euros, intégrant une probabilité d'acquisition d'Outokumpu Americas par le sidérurgiste.

