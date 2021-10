Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en retrait avec les publications d'entreprises information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en retrait modéré (-0,3% à Londres, -0,2% à Francfort -0,4% à Paris), en une séance qui voit de nombreux groupes dévoiler leurs performances au titre du troisième trimestre. 'Les performances trimestrielles des sociétés n'ont pas dissipé les craintes que les tensions sur les prix, alimentées par les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et la crise énergétique, ne freinent la reprise économique', note Kiplink. Seule donnée macroéconomique parue ce matin, l'indicateur du climat des affaires en France s'améliore de nouveau en octobre, gagnant deux points à 113, et retrouvant ainsi le niveau particulièrement élevé de juin dernier. Cet après-midi, doivent encore paraitre aux Etats-Unis, l'indice d'activité manufacturière 'Philly Fed', puis les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens pour le mois de septembre. Parmi les publications du jour en Europe, ABB lâche plus de 5% à Zurich, le groupe d'ingénierie ayant vu son bénéfice net attribuable plonger de 86% au troisième trimestre, pour s'établir à 652 millions de dollars. Unilever gagne par contre plus de 3% à Londres, le groupe de produits de consommation courante ayant fait état d'une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le troisième trimestre, essentiellement portée par les hausses de prix. A la Bourse de Paris, les opérateurs saluent un relèvement d'objectifs de bioMérieux (+6%), mais ils sanctionnent les points d'activité de Rexel (-7%), d'Eurofins Scientific (-5%) et de TechnipFMC (-5%).

