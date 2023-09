Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: en retrait avec les PMI composites information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce mardi (-0,1% à Londres, -0,3% à Francfort, -0,6% à Paris), des indices PMI composites préoccupants étant venus plomber le moral des investisseurs en cours de matinée.



À 46,7 en août contre 48,6 en juillet, l'indice PMI HCOB de l'activité globale a signalé la plus forte contraction du secteur privé de la zone euro depuis novembre 2020, et, en dehors des sommets atteints lors de la pandémie de Covid-19, depuis mars 2013.



'La révision à la baisse de l'indice, par rapport à une estimation rapide qui était de 47, l'a laissé proche de son niveau le plus faible en près de trois ans et compatible avec une légère baisse du PIB', met en avant Capital Economics.



Cette publication est aussi marquée par une accélération inattendue de l'inflation des prix payés par les entreprises privées de la zone euro, un revirement de tendance qui, selon les enquêteurs, 'reflète principalement la trajectoire ascendante des salaires'.



Ce signe de résistance de l'inflation laisse donc craindre le maintien de la politique monétaire de fermeté de la BCE, à une semaine de la réunion de son conseil des gouverneurs, alors même que l'activité économique bat de l'aile.



Au Royaume-Uni, l'indice PMI des services a chuté à 49,5 le mois dernier, contre 51,5 au mois de juillet, revenant ainsi à un plus bas depuis le début de l'année, un repli toutefois moins prononcé que celui annoncé en première lecture, à 48,7.





