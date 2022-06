Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: en retrait avec les indices ESI information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en retrait ce mercredi (-0,4% à Londres, -1,4% à Francfort, -0,7% à Paris), alors que Bruxelles a dévoilé en cours de matinée de piètres indicateurs concernant la conjoncture sur le continent.



En juin, l'indicateur du climat économique (ESI) a baissé tant dans l'Union Européenne (-1,7 point à 102,5) que dans la zone euro (-1 point à 104), de même que l'indicateur des perspectives d'emploi (-1,6 point et -1,7 point respectivement).



Bruxelles précise que la dégradation de l'indice ESI s'explique par une moindre confiance dans le bâtiment, le commerce de détail et chez les ménages, alors qu'elle n'a que peu reculé dans les services et qu'elle est restée globalement stable dans l'industrie.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance, en début d'après-midi aux Etats-Unis, de la troisième estimation du PIB des Etats-Unis pour le premier trimestre, qui a été annoncé dernièrement en contraction de 1,5% en rythme annualisé.



Dans l'actualité des valeurs, Pearson lâche plus de 5% à Londres, plombé par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'neutre' à 'vente' sur le titre du groupe d'édition éducative et professionnelle, avec un objectif de cours maintenu à 620 pence.



H&M prend près de 3% sur l'OMX, après l'annonce du lancement ce jour par la chaine de prêt à porter d'un programme de rachats d'actions pour trois milliards de couronnes suédoises, en marge de résultats de deuxième trimestre supérieurs aux attentes.



EssilorLuxottica perd près de 3% à Paris, alors que son conseil d'administration a désigné le directeur général Francesco Milleri en tant que nouveau président du conseil, succédant à Leonardo Del Vecchio qui est décédé lundi matin.





