Marché : en retrait avec le plongeon de l'indice Ifo

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes perdent du terrain ce vendredi (-1,5% à Francfort, -1,2% à Londres et à Paris), sur fond d'un indice du climat des affaires allemand illustrant les effets ravageurs de la crise sanitaire sur les économies du vieux continent. L'institut Ifo a fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands a chuté en avril, passant de 85,9 en mars à 74,3 ce mois-ci, atteignant ainsi son plus bas niveau historique alors que le consensus ne visait qu'un recul vers 80. 'Les sous-indices des conditions actuelles et des perspectives ont tous les deux chuté brutalement, passant respectivement de 92,9 à 79,5 et de 79,5 à seulement 69,4, d'un mois sur l'autre', souligne Capital Economics. 'Avril marquera probablement le point bas, étant donné que le gouvernement a commencé à lever certaines restrictions', estime le bureau d'analyse, qui n'en attend pas moins un plongeon de 12% du PIB allemand au deuxième trimestre en rythme séquentiel. Sur le front des valeurs, Nestlé prend 2% à Zurich après la présentation par le groupe agroalimentaire d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 4,3% sur les trois premiers mois de 2020, avec une hausse de 7,4% sur les marchés développés. L'action Eni perd 2% à Milan, alors que le groupe pétrolier italien a annoncé une perte trimestrielle de 2,9 milliards d'euros, contre un bénéfice net de 1,1 milliard un an auparavant, entraînée par la récente chute des prix du pétrole. Econocom recule de 3% à Bruxelles, le groupe informatique ayant réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires en baisse de 11,1% en organique, du fait en grande partie des premiers effets de la crise sanitaire du Covid-19.

