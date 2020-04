Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en retrait avant des statistiques américaines Cercle Finance • 15/04/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en retraits sensibles (-2,1% à Londres, -1,8% à Francfort et à Paris), à l'approche d'une batterie de statistiques qui aideront à jauger les effets de la crise sanitaire sur l'économie américaine. 'Les statistiques d'activité aux Etats-Unis sont attendues en chute libre sur le mois de mars. De fait, l'inscription de près de 17 millions d'Américains en trois semaines ne laisse aucun espoir', prévient à ce sujet Aurel BGC. 'Les ventes au détail se sont sans aucun doute fortement contractées le mois dernier, alors que de nombreux magasins et activités de loisirs ont fermé. La production industrielle devrait aussi avoir subi une contraction historique', poursuit le bureau d'études. 'Pour autant, les investisseurs tournent déjà leurs regards vers la reprise de l'activité, qu'ils espèrent en mai. Les questions des investisseurs portent plus, aujourd'hui, sur les modalités de reprise de l'activité après le déconfinement', nuance-t-il. Outre les ventes de détail et la production industrielle pour mars, seront publiés cet après-midi l'indice Empire State de la Fed de New York et les stocks des entreprises de février, ainsi que des résultats de plusieurs grands groupes dont Goldman Sachs. De ce côté de l'Atlantique, ASML recule de 1,8% à Amsterdam, après la publication par le fournisseur de matériel de lithographie d'un BPA bien inférieur aux attentes au titre des trois premiers mois de l'année. TomTom chute d'environ 7% suite à des pertes trimestrielles du fabricant néerlandais d'appareils de navigation automobile, sous le coup d'une baisse de la demande en raison de la fermeture des détaillants et de la baisse de circulation.

