Marché: en retrait après les chiffres de l'inflation

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain (-0,2% à Londres, -0,8% à Francfort, -0,5% à Paris), après la publication de chiffres de l'inflation dans la zone euro peu favorables à une prochaine baisse de taux directeurs par la BCE.



Selon l'estimation rapide d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,5% en juin 2024, en légère baisse donc par rapport à celui de 2,6% de mai, mais avec un taux stable à 4,1% pour les services.



'Le fait que l'inflation des services, qui est la plus sensible aux conditions économiques intérieures, soit restée élevée cette année renforce les arguments en faveur de la prudence de la BCE', prévient Capital Economics.



Le bureau d'analyse rappelle que lors de la conférence de Sintra cette semaine, Christine Lagarde et Philip Lane ont tous deux déclaré qu'ils avaient besoin de plus d'informations avant d'envisager une nouvelle baisse des taux.



'Ainsi, à moins d'une surprise majeure dans les autres données économiques au cours des deux prochaines semaines, la Banque semble presque certaine de laisser les taux inchangés lors de sa réunion du 18 juillet', poursuit-il.



Autre donnée de la matinée dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable en mai par rapport au mois précédent, correspondant à 11,08 millions de personnes (+38.000 par rapport à avril).



Côté valeurs, Michelin lâche 4% à Paris, sur des propos prudents du pneumaticien au niveau de ses ventes en volumes, alors que Teleperformance (+5%) prend au contraire la tête du CAC40 suite à un relèvement de conseil de Morgan Stanley.





