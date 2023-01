Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: en retrait après le climat des affaires en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 11:40









(CercleFinance.com) - Si Londres reste proche de la stabilité (-0,2%), les autres places européennes affichent des reculs sensibles ce mercredi (-0,8% à Francfort, -0,7% à Paris), après la parution d'un indice Ifo du climat des affaires en Allemagne plutôt terne.



Ce dernier est passé de 88,6 en décembre 2022 à 90,2 en janvier, un niveau conforme au consensus selon Capital Economics, ce dernier notant une progression de la composante des attentes, mais aussi un léger tassement de celle des conditions actuelles.



'Une récession pourrait bien être évitée, mais nous pensons que l'économie stagnera au mieux au premier semestre 2023 et ne croîtra que très lentement par la suite', prévient le bureau londonien, qui pointe notamment les prix du gaz élevés.



'De plus, les banques centrales de nombreux pays ont dû relever massivement leurs taux directeurs en raison d'une inflation élevée', rappelle de son côté Commerzbank, pour qui 'une légère récession demeure le scénario le plus probable'.



Dans l'actualité des valeurs, easyJet s'envole de 10% à Londres, la compagnie aérienne à bas prix ayant fait part d'une perte avant impôt réduite à un niveau meilleur que prévu au titre de son premier trimestre 2022-23, ainsi que de perspectives confiantes.



ASML cède 1% à Amsterdam alors que l'équipementier pour semi-conducteurs a déclaré s'attendre à un tassement de sa marge brute sur le premier trimestre 2023, une annonce qui éclipse des résultats supérieurs aux attentes pour 2022.



Givaudan recule aussi de 1% à Zurich, malgré la publication par le fournisseur de parfums et d'arômes, de résultats annuels en amélioration, grâce à une 'bonne croissance dans tous les segments de produits et toutes les zones géographiques'.





