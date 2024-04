Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: en retrait à la veille du CPI américain information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 11:33









(CercleFinance.com) - Hormis Londres qui grappille 0,2%, les Bourses européennes cèdent du terrain ce mardi (-0,7% à Francfort, -0,5% à Paris), la prudence prévalant avant les rendez-vous prévus dans les tous prochains jours, à commencer par les chiffres de l'inflation américaine.



Le risque lié à un éventuel réveil de l'inflation aux Etats-Unis, susceptible de décaler les premières baisses de taux de la Fed, semble préoccuper les investisseurs à la veille de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de mars.



'Cette publication va se trouver au coeur de l'attention, car un troisième mois d'inflation plus forte que prévu remettrait en cause le fait que sa remontée n'est que temporaire', avertit Jim Reid, analyste marché chez Deutsche Bank.



Ces données seront surveillées de près en Europe, alors que la BCE -qui se réunira le lendemain- apparait réticente à abaisser ses taux avant la Réserve fédérale américaine, qui semble elle-même de plus en plus hésiter à enclencher ce mouvement.



Autre élément incitant à la prudence, certains analystes pointent des valorisations élevées, à l'image de ceux d'Apicil AM pour qui 'les indices actions sont à des niveaux élevés (en termes de cherté et de performances), en territoire inconnu'.



'Jusqu'ici, la peur de ne pas participer au rallye haussier a dirigé les capitaux vers les indices au sens large. Il convient désormais d'être plus sélectif au niveau des secteurs à jouer', prévient cette société de gestion.



Seule donnée macroéconomique de la matinée, le déficit commercial de la France s'est réduit à 5,24 milliards d'euros en février après 7,21 milliards le mois précédent, grâce à un bond de 4,5% des exportations d'un mois sur l'autre.



Dans l'actualité des valeurs, bp s'adjuge près de 2% à Londres, la compagnie pétro-gazière ayant déclaré tabler sur une hausse de sa production au premier trimestre, ainsi que sur une amélioration de sa marge de raffinage.





