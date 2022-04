Marché: en repli, nouvelles sanctions à venir contre Moscou information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 12:28

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en berne ce matin, Paris s'effaçant de 1,3% devant Francfort (-0,4%) et Londres (-0,2%).



La pression internationale s'accentue sur Moscou après la possible commission de crimes de guerre dans la ville de Boutcha, en Ukraine. Hier, l'Union européenne a annoncé la mise en place d'une équipe commune d'enquête avec l'Ukraine afin de recueillir des preuves et d'enquêter sur ces faits.



'Il est nécessaire d'apporter une réponse au niveau mondial. Des discussions sont en cours entre Eurojust et la Cour pénale internationale de manière à ce que les deux instances unissent leurs forces et afin que la Cour fasse partie de l'équipe commune d'enquête', a indiqué Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission.



Un nouveau train de sanctions contre la Russie pourrait frapper Moscou.

'LeTrésor américaina quant à luibloqué les versements en dollars du gouvernement russedans le cadre de ses remboursements obligataires auprès des banques américaines. Une décision destinée notamment à forcer Moscou à puiser dans ses propres réserves en dollar', indique-t-on chez Kiplink.



Dans ce contexte tendu, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice final PMI composite S&P Global de la zone euro. Celui-ci s'est replié de 55,5 en février à 54,9 en mars, indiquant ainsi un léger ralentissement de la croissance du secteur privé dans la région.



S&P Global souligne ainsi que 'le rythme de l'expansion n'a que légèrement ralenti par rapport au sommet de cinq mois atteint en février' et que 'Portée par un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires, la forte hausse de l'activité s'est poursuivie en mars dans le secteur privé de la zone euro'.



En revanche, les perspectives d'activité se sont fortement détériorées, la montée des tensions géopolitiques et le niveau élevé de l'inflation ayant fortement pesé sur la confiance des entreprises.



Dans l'actualité des sociétés européennes, ING et Boursorama, filiale de Société Générale, annoncent avoir signé un accord pour permettre aux clients d'ING de rejoindre Boursorama et de bénéficier d'un processus d'ouverture de compte simplifié et d'offres exclusives.



bp indique rejoindre, en tant que partenaire stratégique, le Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD), une organisation à but non lucratif basée à Singapour pour contribuer à la décarbonation du secteur maritime.



Enfin, BAE Systems annonce avoir reçu un contrat de 22 M$ pour fournir le système d'alerte de missile commun AN/AAR-57 (CMWS) et l'équipement associé dans le cadre des ventes militaires à l'étranger du Département de la Défense des États-Unis