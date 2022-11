Marché: en repli avec l'incertitude politique américaine information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 11:35

(CercleFinance.com) - Un biais négatif prévaut sur les places européennes (-0,2% à Londres, -0,1% à Paris, -0,4% à Francfort) dans le sillage d'un net retrait de Wall Street la veille, sur fond d'incertitude persistante quant aux résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.



'Les analystes prévoient que les républicains prendront le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants pour bloquer tout futur plan fiscal et de dépenses mis en place par l'administration Biden', soulignait dernièrement Wells Fargo.



L'incertitude demeurait toutefois prégnante sur les résultats définitifs, compte tenu de duels encore bien trop serrés pour désigner quel parti prendra le contrôle du Sénat, une incertitude peu appréciée des investisseurs.



Quoi qu'il en soit, la Réserve fédérale devrait, elle, continuer à resserrer sa politique monétaire après les élections, toute accaparée qu'elle est par son combat contre l'inflation, dont les derniers chiffres doivent d'ailleurs paraitre en début d'après-midi.



'Ces derniers devraient montrer une réduction de la hausse de l'inflation aux US, mais les chiffres restent trop élevés et cela pourrait mener à la fin du rebond technique sur les marchés financiers', estimait mardi Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



En attendant, la séance est dominée en Europe par une nouvelle salve de résultats d'entreprises, en particulier à Francfort où les opérateurs délaissent Deutsche Telekom (-3%) et Merck KGaA (-2%), mais saluent RWE (+2%), Allianz (+2%) et Continental (+3%).



Sur les autres places européennes, les publications trimestrielles d'AstraZeneca (+2% à Londres) et de Generali (+2% à Milan) reçoivent des accueils favorables de la communauté financière, à l'inverse de celle de Crédit Agricole (-4% à Paris).