Marché : en repli avant le chômage aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent dans l'ensemble (-0,2% à Londres, -0,9% à Francfort et -0,7% à Paris), la prudence prévalant avant la parution, en début d'après-midi, du rapport officiel sur l'emploi américain au titre du mois écoulé. 'Jerome Powell met clairement en avant, pour justifier l'absence de normalisation rapide de la politique monétaire, la dégradation du marché du travail et un taux d'emploi encore nettement inférieur à son niveau d'avant la crise sanitaire', rappelle Aurel BGC. 'Des chiffres de l'emploi 'trop bons' affecteraient sensiblement les anticipations de début de tapering et le niveau des taux longs. Mais, au mois de février, les créations d'emplois devraient, 'heureusement', avoir été encore très modérées', juge le bureau d'études. Selon lui, 'les investisseurs regarderont, avec attention en cette période de crainte de rebond de l'inflation, l'évolution du salaire horaire moyen, même si, de l'aveu même du BLS, son interprétation est très délicate...' En attendant ce rendez-vous, on notera qu'après une baisse de 2,2% en décembre 2020 par rapport au mois précédent, les commandes à l'industrie allemande se sont redressées de 1,4% en janvier, d'après les données CVS-CJO de Destatis. Par ailleurs, la France a essuyé un déficit commercial de 3,9 milliards d'euros au mois de janvier, à comparer à 3,6 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de Bercy, les importations ayant augmenté plus vite que les exportations. Dans l'actualité des valeurs, London Stock Exchange (LSE) Group perd plus de 7% en milieu de matinée à Londres, après que l'opérateur boursier britannique a annoncé des résultats annuels en ligne avec les attentes. Novartis cède 1% à Zurich alors que la directrice juridique, Shannon Thyme Klinger, a décidé de démissionner et de retourner aux États-Unis pour occuper un poste de direction au sein d'une société de biotechnologie.

