Marché: en repli au lendemain de la BCE

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain (-0,5% à Londres, -0,8% à Francfort, -0,4% à Paris), au lendemain d'un accueil globalement favorable au statu quo et à l'attentisme affichés par la BCE, à l'issue de sa réunion de politique monétaire.



'Les décisions prises aujourd'hui de laisser les taux d'intérêt inchangés et de ne pas donner de signaux clairs sur la trajectoire future des taux d'intérêt étaient conformes aux attentes', rappelait Capital Economics jeudi après-midi.



Selon le bureau d'analyse londonien, une réduction de taux en septembre semble toujours plus probable qu'improbable, mais il prévenait que cela dépendra de l'atténuation des pressions intérieurs sur les prix.



'La BCE reste sur la bonne voie pour une deuxième baisse de taux en septembre', jugeait Deutsche Bank, soulignant que la BCE a 'excusé certaines données récentes d'inflation moins favorables', comme exceptionnelles ou absorbées dans les marges de profit.



Dans l'actualité des valeurs, les investisseurs saluent les trimestriels du fabricant d'électroménager Electrolux (+3%), mais délaissent ceux du constructeur aéronautique Saab (-4%) à Stockholm, ainsi que de l'ascensoriste Kone (-2%) à Helsinki.



Par ailleurs, une panne informatique mondiale touchant plusieurs aéroports semble peser sur les valeurs du secteur, comme Aéroport de Paris (-1%) ou Fraport (-2%), ainsi que les titres de compagnies aériennes telles que IAG ou Lufthansa (-2% chacune).



A Paris, Unibail-Rodamco-Westfield (-4%) fait figure de lanterne rouge du CAC40, le groupe foncier ayant relevé fortement son estimation des coûts associés à un important projet de centre commercial à Hambourg.





