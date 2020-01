Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en repli après les tirs de l'Iran Cercle Finance • 08/01/2020 à 11:29









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain ce mercredi (-0,2% à Londres, -0,4% à Paris, -0,6% à Francfort), les opérateurs manifestant leur inquiétude pour le contexte international sur fond de montée des tensions au Moyen-Orient. 'Les frappes de représailles iraniennes dans la nuit devraient raviver les craintes des investisseurs aujourd'hui', prévenait ce matin Kiplink Finance, soulignant une incursion de l'once d'or au-dessus des 1.600 dollars pour la première fois depuis 2013. Il notait aussi que Boris Johnson a réitéré sa volonté de clore les négociations sur le dossier du Brexit le 31 décembre de cette année, 'un pari jugé risqué par les Européens dans les discussions entre les deux parties ces prochains mois'. Dans l'actualité des statistiques, l'indice ESI du sentiment économique a augmenté un peu dans la zone euro (+0,3 point à 101,5) et est restée atone dans l'Union Européenne (à 100) en décembre par rapport au mois précédent. Par ailleurs, les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 1,3% en novembre, une baisse plus forte qu'attendu selon Commerzbank, qui estime toutefois que la baisse de la production industrielle devrait s'estomper dans les mois à venir. Dans l'actualité des valeurs, Siemens Gamesa ne cède que 0,3% à Madrid alors qu'UBS a réduit sa recommandation sur le fabricant d'éoliennes à 'neutre', contre 'achat' précédemment, tout en relevant son objectif de cours de 14,8 à 16 euros. Sainsbury recule de 0,9% à Londres après une baisse de 0,7% de ses ventes de détail hors carburant sur son troisième trimestre, la demande en vêtements et en épicerie n'ayant pas compensé une baisse en marchandises générales.

