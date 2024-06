Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: en redressement malgré l'inflation information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes parviennent à se redresser dans l'ensemble (+0,5% à Londres, +0,4% à Francfort et à Paris), en dépit de données d'inflation de la matinée qui ne plaident guère en faveur de nouvelles baisses de taux par la BCE.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro a en effet été confirmé par Eurostat à 2,6% en mai (après 2,4% en avril), et les services ont de loin le plus fortement contribué à ce taux élevé, ce qui semble refléter des pressions salariales de mauvais augure pour la suite.



Autre indicateur de la matinée, l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands ne s'est que très légèrement amélioré de 0,4 point au mois de juin, pour s'établir à 47,5, là où les analystes de BofA le voyaient monter à 50.



Les opérateurs doivent désormais se tourner vers les Etats-Unis, où seront dévoilées cet après-midi de nouvelles données pour jauger la conjoncture économique, à savoir les ventes de détail, puis la production industrielle pour le mois de mai.



'La consommation des ménages a débuté le deuxième trimestre sur une note mitigée', rappelait lundi Oddo BHF, ajoutant que 'rien dans les récentes enquêtes ne signale un redressement marqué de l'activité manufacturière'.



Dans l'actualité des valeurs, Moncler perd 4% à Milan, Oddo BHF maintenant son opinion 'neutre' mais avec un nouvel objectif de cours abaissé de 69 à 65 euros, sur le titre de la maison italienne de vêtements d'hiver.





