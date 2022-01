Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: en recul dans un contexte préoccupant information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 11:21

(CercleFinance.com) - A l'image de Wall Street la veille au soir et des places asiatiques ce matin, les Bourses européennes reculent sensiblement ce vendredi (-0,8% à Londres, -1,4% à Francfort, -1,2% à Paris, dans un contexte économique et géopolitique préoccupant.



'Depuis plusieurs séances, les investisseurs ne trouvent plus de raison d'être optimiste', estime Kiplink, notant que 'les derniers indicateurs sont mitigés alors que la Fed menace de durcir la semaine prochaine sa politique monétaire pour ralentir une inflation galopante'.



La société de gestion, pointe aussi l'inquiétude qui découle en partie des fortes tensions entre la Russie et l'OTAN, prévenant qu'une invasion de l'Ukraine 'déclencherait des sanctions sans précédents contre Moscou qui auront un coût économique important pour l'Europe'.



Seule donnée parue ce matin en Europe, les ventes au détail au Royaume Uni ont subi une nette contraction de 3,7% en volume d'un mois sur l'autre en décembre, reflétant les inquiétudes des consommateurs face à la propagation du variant Omicron.



'Cette chute a été plus importante que prévu et conforte notre point de vue selon lequel l'épidémie d'Omicron à l'approche de Noël pourrait avoir entraîné une baisse du PIB de 0,5% d'un mois sur l'autre, voire davantage', réagit Capital Economics.



Dans l'actualité des valeurs, Siemens Gamesa dévisse de près de 12% à Madrid, au lendemain d'un nouvel avertissement sur résultats lancé par le constructeur d'éoliennes pour 2022 qui amène d'ailleurs Oddo BHF à abaisser son opinion de 'surperformance' à 'neutre'.



KPN parvient à rester à peu près stable à Amsterdam, malgré une dégradation de conseil chez UBS de 'achat' à 'neutre', le broker jugeant le dossier de l'opérateur télécoms 'fondamentalement positif, mais dépourvu de catalyseurs à court terme'.