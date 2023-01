Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: en recul avec le piètre PIB de la zone euro information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 11:57









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent sensiblement ce mardi (-0,7% à Londres et à Francfort, -0,6% à Paris), sur fond d'un ralentissement annoncé de la croissance économique de la zone euro observé sur les trois derniers mois de l'année passée.



Selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat, le PIB de la zone n'a en effet augmenté que de 0,1% par rapport au trimestre précédent. En comparaison annuelle, il s'est accru de 1,9%, en ralentissement donc après 2,3% au trimestre précédent.



'Cela s'explique principalement par la faiblesse de la consommation privée. L'érosion du pouvoir d'achat due à une inflation record a laissé des traces. Au premier semestre 2023, l'économie se contractera même probablement légèrement', réagit Commerzbank.



'En effet, les hausses notables des taux d'intérêt de la BCE devraient alors faire progressivement effet. En moyenne, nous continuons de nous attendre à ce que l'économie de la zone euro stagne en 2023', poursuit l'établissement allemand.



Dans l'actualité des valeurs, UBS décroche de plus de 3% à Zurich après sa publication trimestrielle, les équipes de RBC faisant remarquer qu'en excluant les provisions pour litiges, son bénéfice net récurrent est ressorti inférieur au consensus.



En revanche, UniCredit bondit de plus de 8% à Milan, salué pour la publication d'un bénéfice net annuel de 5,2 milliards d'euros, soit 'les meilleurs résultats depuis plus d'une décennie', ainsi que pour l'annonce de fortes distributions à ses actionnaires.



KPN aussi se distingue positivement, avec un gain de près de 2% à Amsterdam, le premier opérateur télécoms néerlandais ayant atteint ses objectifs en 2022 en dégageant un résultat opérationnel annuel en hausse de plus de 2%.





