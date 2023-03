Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: en recul au lendemain du FOMC information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce jeudi (-1% à Londres, -0,8% à Francfort, -0,6% à Paris) dans le sillage de Wall Street (-1,6% la veille en clôture), qui a fraichement accueilli les conclusions de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



La Réserve fédérale a relevé de 25 points de base ses taux directeurs, comme prévu dans l'ensemble par les observateurs, et laissé entendre que d'autres hausses pourraient encore intervenir dans une lutte contre l'inflation 'loin d'être terminée'.



'Si elle a relevé ses taux malgré les turbulences récentes sur les marchés, la Fed est maintenant beaucoup plus vague sur d'éventuelles nouvelles hausses', tempère Commerzbank, pour qui 'de toute évidence, le pic des taux d'intérêt est à portée de main'.



'Les marchés n'ont pas apprécié les déclarations, selon lesquelles il n'est pas nécessaire de mettre en place immédiatement de nouveaux plans de sauvetage pour le secteur bancaire américain', explique par ailleurs DWS.



Les regards se tournent désormais vers la Banque d'Angleterre, pour laquelle UBS prévoit une hausse de 25 points de base à 4,25%, suivie d'une pause en mai. 'La décision de mai, cependant, dépendra probablement fortement des données', prévient la banque suisse.



Sur le front des valeurs, AstraZeneca cède moins de 1% à Londres, bien que son Calquence ait reçu une première approbation en Chine, portant sur le traitement d'adultes atteints de lymphome à cellules du manteau qui ont reçu au moins un traitement antérieur.





