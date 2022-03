Marché: en rebond malgré l'Ukraine et l'inflation information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 11:27

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des rebonds plus ou moins prononcés ce mercredi (+0,7% à Londres, +0,1% à Francfort, +0,2% à Paris), alors que la géopolitique et la menace inflationniste demeurent au coeur des préoccupations des investisseurs.



'La guerre en Ukraine s'est intensifiée au cours des dernières heures, un long convoi de blindés russes ayant été aperçu sur la route de Kiev', rappelle Kiplink, qui pointe aussi la pluie de sanctions internationales qui s'abat sur Moscou.



Autre élément préoccupant, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé par Eurostat à 5,8% en février 2022, contre 5,1% le mois précédent, une accélération tirée par la flambée des prix énergétiques (+31,7% sur un an).



'Les économistes précédemment interrogés s'attendaient initialement à une augmentation moyenne de seulement 5,2%. Et le prochain choc inflationniste approche à grands pas. En mars, le taux d'inflation devrait grimper à plus de 6%', estime Commerzbank.



'Cela signifie que les espoirs de la BCE d'une baisse rapide du taux d'inflation ne se sont pas réalisés. Ses experts devront procéder à d'importantes révisions à la hausse des projections d'inflation à présenter au conseil des gouverneurs la semaine prochaine', prévient-elle.



Dans l'actualité des valeurs, Ericsson plonge de plus de 12% sur l'OMX, pénalisée par une mise en cause de l'équipementier télécoms scandinave par la justice américaine, au sujet de sa conduite des affaires en Irak, entre 2011 et 2019.



Aviva gagne plus de 2% à Londres, après l'annonce par la compagnie d'assurances, en marge de ses résultats préliminaires 2021, d'un retour total de capitaux aux actionnaires de 4,75 milliards de livres sterling, à l'occasion de ses résultats préliminaires 2021.