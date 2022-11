Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: en ordre dispersé, prises de risques limitées information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 11:31









(CercleFinance.com) - Les bourses européennes évoluent sans réelle direction ce matin: Londres s'arroge près de 0,7% devant Paris (+0,2%) alors que Francfort recule de 0,2%.



L'actualité reste marquée par la situation sociale et sanitaire en Chine. A ce titre, les protestations de la population chinoise au sujet des restrictions sanitaires qui s'éternisent dans le pays ont suscité une certaine inquiétude sur les marchés.



En effet, les investisseurs s'interrogeaient quant à une possible contagion du sentiment de révolte parmi la population et quant à son potentiel impact sur la croissance de la seconde économie mondiale.



Néanmoins, les places boursières chinoises rebondissaient toutes mardi, les investisseurs semblant miser sur un assouplissement progressif des restrictions sanitaires anti-Covid. Certains spécialistes estiment ainsi que les manifestations pourraient forcer Pékin à faire évoluer sa politique sanitaire au cours des prochains mois.



'Les analystes s'attendent actuellement à une réouverture de l'économie chinoise en avril 2023, après la prochaine Assemblée nationale populaire', estiment les équipes de Wells Fargo.



'Malgré cela, certains professionnels estiment qu'il y a de bonnes chances que l'économie chinoise rouvre avant cette date, la politique zéro Covid se révélant finalement bien trop coûteuse', poursuit la banque californienne.



Les variations devraient toutefois rester limitées sur les marchés européens ce matin en attendant la parution, en tout début d'après-midi, des derniers chiffres de l'inflation en Allemagne.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Nestlé confirme les attentes de croissance organique moyenne à un chiffre des ventes. Il affirme le retour à une fourchette de marge opérationnelle courante de 17,5 % à 18,5 % d'ici 2025 et fixe une fourchette cible annuelle de croissance du BPA sous-jacent de 6 % à 10 % en monnaie constante.



AstraZeneca a annoncé un accord pour l'acquisition de Neogene Therapeutics, une société de biotechnologie au stade clinique pionnière dans la découverte, le développement et la fabrication de thérapies à récepteurs des cellules T de nouvelle génération (TCR-T).



Shell a annoncé hier soir le rachat de Nature Energy, un spécialiste danois des installations de biogaz, pour un montant s'élevant à près de deux milliards de dollars (1,9 milliards d'euros).



Enfin, easyJet a fait état mardi d'un résultat opérationnel 'record' au titre de son trimestre estival, sans toutefois parvenir à totalement rassurer les investisseurs. La compagnie indique avoir dégagé un excédent brut d'exploitation hors loyers (Ebitdar) de 674 M£ au 4e trimestre, un niveau jamais enregistré dans l'histoire du groupe. Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le transporteur accuse une perte de 178 M£.







