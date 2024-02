Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: en ordre dispersé avant les minutes et Nvidia information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 11:18









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce mercredi, Londres perdant 0,9% sous le poids d'une publication décevante de la part du géant bancaire HSBC, alors que Francfort et Paris grappillent environ 0,2%.



En l'absence de données macroéconomiques ce jour, et avant les deux rendez-vous majeurs de la soirée -à savoir les minutes du dernier FOMC et les résultats de Nvidia-, les opérateurs concentrent leur attention sur les résultats d'entreprises en Europe.



'Pour la première fois depuis 10 ans, les entreprises européennes publient des résultats en dessous des attentes du consensus', note à ce sujet Laurent Denize, global co-directeur des investissements chez Oddo BHF.



'Les surprises négatives se limitent à -2%, pas de panique donc, mais il parait opportun de s'interroger sur la soutenabilité des marges à ce moment du cycle', prévient le professionnel à ce stade de la saison des résultats.



Parmi les publications du jour, celle de HSBC se trouve lourdement sanctionnée (-7% à Londres), la banque ayant dévoilé un bénéfice de quatrième trimestre très inférieur aux attentes en raison de la comptabilisation de plusieurs charges.



Les investisseurs délaissent aussi les résultats du groupe de défense BAE Systems (-3% à Londres) et de l'éditeur Wolters Kluwer (-1% à Amsterdam), mais saluent ceux du distributeur Carrefour (+5% à Paris) et du groupe de santé Fresenius (+3% à Francfort).





