Marché : en ordre dispersé après les chiffres de l'inflation

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce mercredi (+0,2% à Francfort, -0,1% à Londres et à Paris), en fin d'une matinée marquée par la parution des derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à +3,4% en septembre, contre +3% en août, d'après Eurostat, expliquant que les plus fortes contributions proviennent de l'énergie (+1,6 point de pourcentage) et des services (+0,7 point).

En revanche, selon l'office national de statistiques, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 3,1% en septembre, un taux en baisse de 0,1 point par rapport à celui d'août.

'La baisse de l'inflation en septembre ressemble un peu à l'accalmie avant la tempête, car nous nous attendons à ce qu'elle grimpe à près de 4% en octobre et à entre 4,5% et 5% d'ici avril de l'année prochaine', juge toutefois Capital Economics.

'La baisse de septembre ne dissuadera probablement pas la Banque d'Angleterre de relever ses taux d'intérêt de 0,10% dans les prochains mois, même si nous pensons que les marchés sont allés trop loin en tablant sur une remontée à 1,00% l'an prochain', poursuit-t-il.

Dans l'actualité des valeurs, Nestlé prend plus de 3% à Zurich, le groupe agroalimentaire indiquant tabler désormais pour 2021 sur une croissance organique des ventes entre 6 et 7% (et non plus entre 5 et 6%), à l'occasion de son point d'activité.

Roche reste par contre à peu près stable sur le SMI, bien que le groupe de santé suisse attende désormais un chiffre d'affaires en hausse 'dans la partie moyenne de la plage à un chiffre', à taux de change constants.

ASML recule de près de 2% à Amsterdam après les résultats de troisième trimestre de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, qui se dit en voie d'atteindre une croissance proche de 35% en 2021.