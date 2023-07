Marché: en ordre dispersé après le décrochage de la veille information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 11:21

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes évoluent sans direction ce matin, Paris grappille 0,4%, devant Francfort (stable) et Londres (-0,4%).



La veille, les places européennes avaient subi un net décrochage (entre -2% et -3%) tandis que les rendements obligataires prenaient de l'altitude, dans la perspective d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed.



Depuis plusieurs mois, certains analystes s'inquiètent de la 'dissonance cognitive' des marchés, qui privilégient le scénario 'rose' d'une absence de récession et d'une normalisation rapide de l'inflation.



Les investisseurs ont été rattrapés hier par les questions de politique monétaire suite à des chiffres du marché du travail américain ayant renforcé les craintes de nouvelles hausses de taux de la part de la Fed.



Une pression additionnelle sur les marchés d'actions est venue de la brusque remontée des rendements des emprunts d'Etat, dont un rebond trop vif a souvent été à l'origine d'une correction boursière ces dernières années.



Le dix ans américain campe toujours au-delà des 4%, à des plus hauts de quatre mois, tandis que son équivalent allemand oscille autour de 2,6%, contre 2,2% il y a une semaine.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de l'un des indicateurs les plus fondamentaux pour l'économie, à savoir les créations d'emplois du mois de juin aux Etats-Unis.



Les économistes espèrent une confirmation de la tendance au ralentissement du rythme des créations d'emplois, mais la statistique a surpris à la hausse à l'issue de ses 14 dernières publications mensuelles.



Sur le front des statistiques, la production dans l'industrie allemande en mai 2023 (réelle, provisoire) est en baisse de -0,2% par rapport au mois précédent (corrigé des variations saisonnières et calendaires) selon les données provisoires de l'Office fédéral de la statistique (Destatis) et de +0,7% par rapport au même mois de l'année précédente (corrigé des variations calendaires).



Dans l'actualité des sociétés, le groupe BMW a livré un total de 626 726 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce à ses clients au deuxième trimestre, un chiffre en hausse de +11,3 % en glissement annuel, tiré par la forte croissance des ventes des ventes de voitures électriques (+117,5% au niveau du groupe, +150% au niveau de la marque BMW).



Shell a publié ses indicateurs opérationnels préliminaires pour le deuxième trimestre. Le groupe dit viser une production comprise entre 1,65 et 1,75 million de barils par jour, en baisse par rapport aux 1,88 million du premier trimestre du fait de travaux de maintenance menés sur plusieurs de ses projets.



BAE Systems annonce avoir remporté un contrat de 37 millions de dollars auprès du Department of Defense Ordnance Technology Consortium (DOTC) des États-Unis pour la conception du système de lancement de missiles SeaSparrow de nouvelle génération (NGELS).