Marché: en net repli, résurgences de Covid en Chine information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 12:11

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en net repli ce matin, Francfort cédant 1,4% suivi par Londres (-2,1%) et Paris (-2,4%) dans le sillage des marchés américains et de leur décrochage de vendredi.



Les marchés sont fortement impactés par les confinements en Chine. En effet, outre Shanghai, de nouveaux cas locaux ont été enregistrés dans dix-sept autres régions de niveau provincial de la partie continentale de la Chine, selon l'agence Xinhua, faisant craindre une nouvelle reprise de la pandémie et des risques sur les échanges mondiaux.



Les investisseurs doivent aussi surveiller avec attention l'évolution des rendements obligataires après leur récente poussée de fièvre du milieu de semaine dernière, qui avait déstabilisé les marchés boursiers.



La saison des résultats va par ailleurs entrer dans le vif du sujet cette semaine, avec en premier chef les publications très attendues des géants technologiques Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft et Meta.



'En dépit des vents contraires évidents constitués par la remontée des taux d'intérêt, des prix des matières premières et de l'inflation, les premières indications suggèrent une demande toujours forte ayant bénéficié aux résultats d'entreprises au premier trimestre', souligne-t-on chez Raymond James.



Seul indicateur au programme de la journée, l'indice Ifo du moral des entreprises allemandes. Le climat des affaires en Allemagne a enregistré une hausse surprise en avril. L'indice, calculé à partir d'un panel de 9.000 entreprises, est remonté à 91,8 ce mois-ci, contre 90,8 au mois de mars, là où les économistes anticipaient en moyenne un repli à 89 points sous le coup des perturbations logistiques et des hausses de prix.



'Après le choc initial dû à l'invasion de l'Ukraine, ave l'économie allemande prouve sa résilience', a commenté l'Ifo dans un communiqué.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Philips a fait état lundi d'une perte de 152 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec un manque à gagner de 34 millions un an plus tôt. Son chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 2% à 3,9 milliards d'euros, mais fait apparaître un repli de 4% à périmètre comparable.



Nokia annonce aujourd'hui le lancement d'un 'Private 5G Open Lab' au sein de son centre technologique de Séoul (Corée du Sud) afin de présenter sa technologie et d'encourager le développement de réseaux privés sans fil 5G dans le pays.



Enfin, le groupe Randstad France a l'intention d'acquérir Side, plateforme de recrutement 100 % numérique afin de renforcer sa position sur un marché du recrutement digital en forte croissance. Il s'agit, d'une part, de développer de manière significative son portefeuille de clients et, d'autre part, d'offrir à ses clients actuels et futurs des solutions innovantes