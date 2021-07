Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en mode 'pause' sous une avalanche de résultats information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait faire du surplace jeudi matin, dans un marché où une certaine prudence s'impose à l'entame de la journée la plus chargée de la saison des résultats du deuxième trimestre. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 avance de 10 points à 6616 points, signalant une ouverture très légèrement positive. La séance d'aujourd'hui promet d'être la plus intense de la saison des résultats et les nombreuses publications s'avéreront cruciales pour rassurer les investisseurs sur la santé de l'économie. Parmi le déluge de résultats au menu du jour figurent ceux d'Airbus, ArcelorMittal, Danone, Orange, Safran ou encore STMicroelectronics, dont les performances seront très suivies dans le contexte actuel de pénurie de puces. Au niveau européen, la journée verra aussi se succéder les résultats de nombreux poids-lourds européens, dont ABInBev, Nestlé, Nokia, Shell, Siemens, Telefonica et Volkswagen. Après les comptes trimestriels de Facebook, Ford et Qualcomm - dévoilés dans la soirée d'hier - les investisseurs suivront aujourd'hui aux Etats-Unis la publication du géant biopharmaceutique Merck. Les très nombreux résultats d'entreprises devraient donc représenter l'essentiel de l'actualité après les annonces sans surprise faites la veille par la Réserve fédérale. Le communiqué diffusé hier soir par la Fed a en effet confirmé le maintien en l'état de la politique monétaire de la banque centrale et de ses programmes d'achats d'obligations (QE). Son président, Jerome Powell, juge toujours la hausse de l'inflation transitoire et le marché de l'emploi encore très loin de son niveau optimum. Du côté des indicateurs, la séance s'annonce également active avec la parution de la première estimation de la croissance américaine au deuxième trimestre et les derniers chiffres des inscriptions aux allocations chômage.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.