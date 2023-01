Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: en mode pause après la récente séquence de hausse information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli jeudi matin, les investisseurs préférant reprendre leur souffle à l'approche de nouveaux indicateurs économiques et de l'accélération de la saison des résultats.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - recule de 32 points à 7053 points, annonçant un début de séance sur une note de prudence.



Le marché parisien avait conclu la séance de mercredi sur un gain anecdotique de 0,1%, à 7083 points, une performance modeste qui lui permet toutefois d'aligner une 11ème séance de hausse sur 13 depuis le début de l'année.



Après son plongeon de 9,5% l'an dernier, sa pire performance en plus de dix ans, le CAC 40 affiche désormais un gain de près de 10% en 2023.



Certains stratèges estiment que les marchés sont allés trop vite en ce début d'année, alors que les derniers indicateurs sont venus renforcer le scénario privilégié d'un atterrissage en douceur de l'économie.



'Les marchés essaient évidemment d'anticiper une reprise avant que le ralentissement ne soit arrivé', rappelle Marcus Poppe, gestionnaire du portefeuille d'actions mondiales chez DWS.



Le professionnel estime en particulier que la valorisation des actions américaines demeure trop élevée, mais que l'avenir semble un peu plus radieux en Europe, ce qui le conduit à surpondérer les actions européennes.



'A ce stade, si une consolidation venait à se mettre en place sur ce niveau de valorisation 7085 ou 7140 points, nous estimons que l'impact resterait limité sur la tendance actuelle', renchérit-on chez Kiplink Finance.



'Un retour de 50 à 100 points serait rapidement absorbé pour permettre à l'indice CAC 40 de reprendre son parcours haussier', prévient la société de gestion.



Les investisseurs vont prendre connaissance ce jeudi d'une nouvelle série de statistiques économiques, dont les derniers chiffres du secteur immobilier aux Etats-Unis.



Avec un accès au financement qui a tendance à s'assécher, les indicateurs du secteur de la construction résidentielle, qui ont viré au rouge depuis de longs mois, devraient rester sur une tendance baissière.



Côté résultats, le géant américain des produits de grande consommation Procter & Gamble publiera ses comptes à la mi-journée, avant d'être imité dans la soirée par le spécialiste de la vidéo à la demande Netflix.



La saison des résultats s'animera surtout la semaine prochaine avec les publications de Boeing, Intel LVMH, Microsoft ou encore Tesla.





