Marché : en léger retrait malgré les PMI

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain ce mercredi (-0,2% à Londres et à Paris, -0,4% à Francfort), en dépit de données PMI parues dans la matinée indiquant un retour à la croissance de l'activité du secteur privé dans la région ce mois-ci. L'indice PMI 'flash' composite d'IHS Markit - qui mesure l'activité globale dans la zone euro - s'est ainsi redressé à 52,5 ce mois-ci, contre 48,8 en février, revenant en zone d'expansion, c'est-à-dire au-dessus du seuil des 50 points. 'Les perspectives d'activité se sont toutefois détériorées au cours du mois, la hausse des taux d'infection et les nouvelles mesures de confinement ayant érodé la confiance', tempère Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. 'Parallèlement, l'essor de la demande mondiale en biens industriels a créé des tensions sans précédent sur les chaînes d'approvisionnement, poussant à la hausse les prix des intrants', prévient-il par ailleurs, craignant des pressions à venir sur les prix à la consommation. De son côté, l'indice PMI composite de l'activité globale du Royaume Uni ressort à 56,6 en estimation flash pour le mois en cours, contre 49,6 en février, et atteignant ainsi son plus haut niveau depuis sept mois. Toujours au Royaume Uni, l'inflation en rythme annuel a ralenti à +0,4% en février, 'ce qui incitera peut-être les marchés à reconsidérer leur point de vue selon lequel les taux d'intérêt augmenteront l'année prochaine', selon Capital Economics. Dans l'actualité des valeurs, E.ON reste atone à Francfort après la publication par le groupe énergétique, au titre de 2020, de résultats conformes à ses fourchettes cibles qu'il avait révisées en août dernier.

