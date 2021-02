Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en léger retrait à la mi-séance Cercle Finance • 26/02/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en léger retrait (-0,3% à Londres et à Paris, -0,1% à Francfort), dans le sillage d'un décrochage à Wall Street la veille (-3,5% sur le Nasdaq) où les tensions sur les marchés obligataires inquiétaient les investisseurs. 'Le taux à 10 ans a brièvement grimpé à 1,61%, et le rendement de référence a terminé en hausse de 15 points de base à 1,52%, restant sur la bonne voie pour sa plus forte hausse mensuelle depuis novembre 2016', soulignait jeudi soir Wells Fargo. De solides indicateurs économiques sont venus alimenter le scénario 'reflationniste' à l'origine de la récente dégradation du marché obligataire. Cet après-midi, sont encore attendus les revenus et dépenses des ménages américains pour janvier. De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que le PIB de la France a finalement reculé de 1,4% au dernier trimestre 2020 (contre -1,3% en estimation précédente), et que l'inflation française a été estimée à +0,4% en février (contre +0,6% en janvier). Parmi les publications du jour, celle du chimiste BASF (-1%) reçoit un accueil assez terne à Francfort, à la différence de celles de Deutsche Telecom (+1%) à Francfort, et surtout d'International Airlines Group (+5%) à Londres. A Paris, les résultats annuels de Teleperformance (+6%) et de Saint-Gobain (+3%) sont salués par les opérateurs, à l'inverse de ceux de Lagardère (-6%) et de Sopra Steria (-4%) tandis que ceux de LafargeHolcim les laissent de marbre.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.