Marché : en léger repli avant la saison des résultats

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en baisse lundi à deux jours de l'investiture de Joe Biden, les investisseurs préférant rester sur la défensive en attendant la prise de fonction du nouveau président américain. L'indice CAC 40 lâche environ 0,30% à 5594 points.

L'ancien bras droit de Barack Obama sera officiellement intronisé mercredi en tant que 46ème président des Etats-Unis.

Les investisseurs ont récemment amené Wall Street vers de nouveaux sommets sur les promesses faites par le président élu de soutenir massivement l'économie et d'accélérer la campagne de vaccination contre le Covid.

Les opérateurs redoutent toutefois que la politique de relance de Biden ne fasse exploser les déficits budgétaires, ce qui pourrait conduire à hausse de l'endettement, à de nouveaux impôts et à une remontée des taux d'intérêt.

En attendant Biden, le marché devrait réagir à la saison des résultats, qui va entrer dans le dur à Wall Street ces prochains jours et monopoliser l'attention des intervenants.

De nombreux poids lourds de la cote de la trempe de Goldman Sachs, Netflix, Intel ou IBM, entre autres, ont prévu de publier leurs comptes cette semaine.

La semaine s'annonce par ailleurs chargée en rendez-vous économiques, avec entre autres l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands, les décisions de politique monétaire de la BCE ou les derniers indices PMI 'flash' pour l'Europe.

Les statistiques du jour ont confirmé la robustesse de l'économie chinoise.

Le pays, qui a affiché une croissance de son PIB de 2,3% en glissement annuel en 2020 contre un consensus attendu à 2,1%, devrait être la seule grande économie mondiale à enregistrer une croissance durant cette année ravagée par la pandémie, selon le Bureau d'Etat des statistiques.

A Paris, le titre Stellantis est en hausse de près de 5% à la Bourse de Paris en ce jour de première cotation. Les actions ordinaires de Stellantis sont négociées sur Euronext à Paris et sur le Mercato Telematico Azionario à Milan à compter d'aujourd'hui, et sur le New York Stock Exchange à compter du mardi 19 janvier 2021, dans chaque cas sous le code mnémonique ' STLA '.

Veolia a indiqué hier soir que les 29,9% qu'il possède au capital de Suez ne sont pas et ne seront pas à vendre. Le groupe Suez indique de son côté avoir reçu hier une lettre d'intention d'Ardian et de GIP (Global Infrastructure Partners), ' visant à permettre une solution amicale et rapide à la situation créée par l'intention d'offre de Veolia '.

Carrefour et Alimentation Couche-Tard ont annoncé ce week-end, 'au vu des récents événements', l'interruption des discussions préliminaires sur une possible fusion. Ils ont toutefois décidé de prolonger leurs discussions pour examiner des opportunités de partenariats opérationnels.

Euronext annonce la nomination de Delphine d'Amarzit au poste de PDG d'Euronext Paris et membre du directoire d'Euronext NV à partir du 15 mars 2021.

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Bouygues avec un objectif de cours ajusté de 37 à 38 euros, après une mise à jour de ses estimations suivant la journée investisseurs (CMD) de Bouygues Telecom (+3% sur le profit opérationnel estimé pour 2021).

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Eiffage avec un objectif de cours rehaussé de 96 à 100 euros, dans une note sur les valeurs françaises de la construction et des concessions autoroutières.