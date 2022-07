Marché: en léger recul, la prudence domine information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 11:57

(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes sont en recul ce matin, Paris et Francfort cédant près de 0,8% derrière Londres (-0,5%) tandis que l'E-Stoxx50 recule de 0,7%, alors que la saison des résultats trimestriels d'entreprise est sur le point de débuter.



Les investisseurs jouent la prudence dans un contexte marqué par la reprise épidémique en Chine et dans l'attente d'une nouvelle hausse de taux de la Fed à la fin du mois.



Aucune donnée macroéconomique n'est attendue ce lundi en Europe, mais les prochains jours verront paraitre par exemple l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation en France, ou encore la production industrielle et la balance commerciale en zone euro.



Aux Etats-Unis, les investisseurs seront attentifs notamment aux prix à la consommation (mercredi) et à la production (jeudi), puis à l'indice d'activité Empire State, aux ventes de détail et à la production industrielle (vendredi).



Surtout, la semaine verra le coup d'envoi à la saison des résultats américains au titre du deuxième trimestre, avec en particulier ceux de grands établissements financiers tels que JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup.





Dans l'actualité des sociétés européennes, Nokia a annoncé qu'il dirigera 6G-ANNA, un projet phare 6G financé par l'Allemagne.

Nokia collaborera ainsi avec les 29 partenaires de 6G-ANNA pour diriger et piloter la recherche et la normalisation 6G.



De plus, Nokia et AT&T Mexico collaborent pour faire bénéficier le pays des avantages de la 5G. Nokia a été sélectionné comme partenaire stratégique du 5G Innovation Lab d'AT&T Mexico dans le but d'explorer le développement de cas d'utilisation de la 5G.



De leur côté, Ericsson, Thales et Qualcomm déclarent qu'ils prévoient d'amener la 5G au-delà de la surface de la Terre, à travers un réseau de satellites en orbite autour de la Terre, pour permettre d'assurer une couverture mondiale complète de la 5G.



bp et thyssenkrupp Steel annoncent avoir signé un protocole d'accord axé sur le développement d'un approvisionnement à long terme en hydrogène à faible teneur en carbone et en énergie renouvelable pour la production d'acier.



Enfin, Mercedes-Benz Vans fait savoir que malgré des fluctuations continues dans le domaine de l'approvisionnement en semi-conducteurs, ses ventes sont pratiquement restées au niveau de l'année précédente au deuxième trimestre 2022 avec 100 000 unités au total dans le monde (-2%).