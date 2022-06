Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: en hausse prudente avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 11:24









(CercleFinance.com) - Alors que Londres demeure fermée ce vendredi, Francfort et Paris affichent des gains timides de 0,2-0,3%, dans l'expectative de la publication du rapport officiel du BLS (bureau des statistiques du travail) sur l'emploi américain pour le mois de mai.



En début de semaine, Jefferies indiquait s'attendre à l'annonce de la création de 375.000 emplois non agricoles aux Etats-Unis le mois dernier, après 428.000 en avril, ainsi que d'une baisse du taux de chômage de 0,2 point à 3,4% de la population active.



Les attentes du marché pourraient toutefois avoir été abaissées après le rapport du cabinet ADP dévoilé jeudi, selon lequel le secteur privé non agricole des Etats-Unis n'a généré que 128.000 emplois en mai, un nombre largement inférieur au consensus.



En attendant ce rendez-vous, l'indice PMI S&P Global composite de l'activité globale dans la zone euro s'est replié de 55,8 en avril à 54,8 le mois dernier, continuant toutefois de signaler une hausse de l'activité du secteur privé de la région.



'Les derniers résultats de l'enquête affichant un niveau conforme à une hausse trimestrielle du PIB légèrement supérieure à 0,5%', constate S&P Global, prévenant néanmoins que 'les perspectives de croissance pour les prochains mois semblent s'orienter à la baisse'.



Dans l'actualité des valeurs, Aperam grimpe de 5% à Amsterdam, alors que le sidérurgiste confirme avoir engagé 'des discussions très préliminaires avec Acerinox concernant une éventuelle transaction pouvant aboutir à un regroupement d'entreprises'.



Novo Nordisk gagne plus de 1% sur l'OMX, le laboratoire pharmaceutique danois ayant annoncé les principaux résultats des phases principales des essais de phase 3a avec l'insuline icodec administrée une fois par semaine.





