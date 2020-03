Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en hausse malgré un contexte toujours lourd Cercle Finance • 31/03/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes regagnent du terrain ce mardi (+2,1% à Londres, +2,3% à Francfort, +1,5% à Paris), encouragées par Wall Street la veille (+3,2% sur le Dow Jones) qui a progressé malgré une rapide propagation de l'épidémie aux Etats-Unis. 'En effet le soutien à 2000 milliards de dollars, qui pourrait ne pas être suffisant selon l'administration américaine, fait espérer un rapide retour de l'activité', pointe Vincent Boy, analyste marché chez IG France. Selon le professionnel, 'les marchés préfèrent se raccrocher à l'espoir de voir un retour de la croissance aussi rapide que la baisse est apparue même si de plus en plus d'entreprises menacent de licencier en masse'. 'Le choc auquel le monde de l'investissement est actuellement confronté présente trois caractéristiques uniques : il est exogène, il sera probablement temporaire et son effet sur l'économie réelle est extrêmement incertain', souligne de son côté Unigestion. 'Les mesures de relance budgétaire et monétaire contribueront à atténuer les effets, mais elles ne constituent pas une panacée pour les difficultés qui attendent l'économie réelle et les marchés', prévient-il en outre. La crise se répercute d'ailleurs sur le taux d'inflation annuel de la zone euro qui, plombé par une chute des prix de l'énergie, est estimé à 0,7% en mars 2020, contre 1,2% en février selon une estimation rapide d'Eurostat. Dans l'actualité des valeurs, le contexte continue d'amener certains grands groupes à suspendre leurs objectifs annuels, à l'image du géant des cosmétiques L'Oréal (-2,3% à Paris) ou du fournisseur de peintures AkzoNobel (-1,9% à Amsterdam).

