Marché: en hausse limitée dans un lundi calme

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes débutent la semaine sur des gains timides (+0,2% à Londres et à Paris, +0,3% à Francfort), en l'absence de véritables catalyseurs potentiels pour les marchés attendus avant mercredi soir.



Parmi les rendez-vous de la semaine, figurent notamment les indices PMI préliminaires pour le mois en cours (jeudi), et surtout les résultats trimestriels de Nvidia, le fabricant de puces au coeur du développement de l'intelligence artificielle (mercredi soir).



'Nous nous attendons à ce que Nvidia, une nouvelle fois, dépasse les attentes et relève ses prévisions', pronostiquait la semaine dernière un analyste d'UBS, à 'achat' sur le titre en visant les 1150 dollars.



'A la même époque l'année dernière, la frénésie de l'IA a commencé au moment des résultats de Nvidia, son titre ayant alors grimpé de plus de 20% le jour des résultats et maintenant triplé de valeur en 12 mois', rappelle pour sa part Deutsche Bank.



Ce dernier pointe également le procès-verbal de la dernière réunion du FOMC (mercredi soir) comme événement de la semaine, ne s'attendant toutefois pas à ce qu'il contienne beaucoup de nouveaux éléments.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Ryanair cède près de 1% à Dublin, malgré la publication de résultats annuels supérieurs aux attentes et l'annonce de la distribution à ses actionnaires de 700 millions d'euros par le biais de rachats d'actions.





