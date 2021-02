Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en hausse avant le rapport sur l'emploi Cercle Finance • 05/02/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent de façon plus ou moins marquée ce vendredi (+0,1% à Londres, +0,6% à Francfort, +1% à Paris), dans l'attente de la parution du rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de janvier. 'Une fois de plus, il est très difficile de prévoir les chiffres de l'emploi américain', prévient Aurel BGC, soulignant que l'incertitude n'est pas qu'économique, mais aussi statistique (impact des corrections de variations saisonnières) et météorologique. 'Les indicateurs avancés sont plutôt positifs sur l'emploi au mois de janvier, mais les dernières statistiques de Google sur la mobilité des Américains montrent que les ménages désertent toujours les magasins et les lieux de loisirs', pointe le bureau d'études. 'Plusieurs secteurs comme l'hôtellerie, la distribution ou les loisirs sont en difficulté dans plusieurs Etats américains. Ainsi, malgré des données d'enquêtes positives, les chiffres de l'emploi de janvier devraient être encore fortement dégradés...', estime-t-il. En attendant, après une augmentation de 2,7% en novembre par rapport au mois précédent, les commandes à l'industrie allemande se sont contractées de 1,9% en décembre 2020, mais ressortent néanmoins 2,6% au-dessus de celles de février 2020. Dans l'actualité des valeurs, Equinor recule de 1% sur l'OMX malgré une découverte de nouvelles ressources gazières et d'hydrocarbures en mer du Nord, à proximité du gisement de Troll, avec ses partenaires DNO Norge, Petoro et Wellesley Petroleum. AstraZeneca cède près de 1% à Londres, après l'annonce que l'essai de phase III portant sur l'Imfinzi n'a pas atteint son critère principal dans le traitement de première intention du carcinome épidermoïde récurrent ou métastatique de la tête et du cou. A la Bourse de Paris, les opérateurs acclament la publication des résultats annuels du groupe de BTP et concessions Vinci (+5%), ainsi que celles de la banque BNP Paribas (+4%) et du laboratoire pharmaceutique Sanofi (+2%).

