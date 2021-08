Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : en hausse après les PMI composites information fournie par Cercle Finance • 04/08/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,4% à Londres, +0,7% à Francfort, +0,5% à Paris) sur fond d'indices PMI composites dans l'ensemble satisfaisants concernant la conjoncture économique dans la région. Bien qu'en léger repli à 60,2 en juillet par rapport à son estimation flash (60,6), l'indice PMI IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro a surpassé le pic de 15 ans de juin (59,5) et signale la plus longue phase d'expansion depuis le début de la pandémie. 'Des risques baissiers non négligeables pèsent sur la reprise économique de la région, et la croissance pourrait commencer à ralentir de nouveau à l'approche de l'automne', prévient toutefois Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. L'indice PMI composite du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- est ressorti quant à lui à 59,2 en définitive pour le mois dernier, contre 57,7 en estimation flash, mais toujours en repli par rapport à son niveau de 62,2 enregistré en juin. Dans l'actualité des valeurs, Commerzbank lâche 5% à Francfort, après la publication, au titre des six premiers mois de 2021, d'une perte nette de 394 millions d'euros sous le poids de lourdes charges de restructuration pour son plan 'Stratégie 2024'. Siemens Energy recule de 2% après la publication de résultats trimestriels jugés sans grande surprise, en raison de l'avertissement lancé le mois dernier du fait des difficultés de sa filiale éolienne Siemens Gamesa. Hugo Boss gagne par contre 2%, le groupe de vêtements faisant part d'un chiffre d'affaires plus que doublé (+129%) au deuxième trimestre 2021 et visant une croissance de 30 à 35% à taux de change constant sur l'exercice.

