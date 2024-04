Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: en hausse après des PMI de bonne facture information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent légèrement ce mardi (+0,3% à Londres et à Paris, +0,6% à Francfort), encouragées par l'annonce d'indices PMI de bonne facture dans la région, ainsi que par des publications solides de SAP et Novartis.



L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro se redresse de 50,3 en mars à 51,4 en avril, signalant une deuxième hausse mensuelle consécutive des niveaux d'activité du secteur privé, après neuf mois de contraction économique.



'La hausse plus importante que prévu de l'indice PMI composite pour le mois d'avril suggère que la zone euro sort de la récession, mais cela n'empêchera pas la BCE de baisser ses taux d'intérêt en juin', réagit Capital Economics.



'L'indice PMI du secteur des services, baromètre économique le plus fiable de la zone euro, grimpe étonnamment à 52,9 en avril', souligne pour sa part Commerzbank, qui y voit un signal de reprise économique de la région.



Concernant le Royaume-Uni, la croissance de l'activité du secteur privé revient à son plus haut niveau en presque un an, l'indice PMI composite atteignant 54 ce mois-ci, malgré des pressions inflationnistes ayant tendance à s'intensifier.



Dans l'actualité des valeurs, SAP s'adjuge près de 4% à Francfort au lendemain de l'annonce par l'éditeur de logiciels d'une croissance supérieure aux attentes dans le 'cloud' au premier trimestre, éclipsant une rentabilité jugée un peu 'juste' par Barclays.



Parmi les autres publications de la séance, les opérateurs saluent celle du groupe de santé Novartis (+4% à Zurich), accompagnée d'un relèvement d'objectifs annuels, mais délaissent clairement celle du chimiste AkzoNobel (-5% à Amsterdam).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.