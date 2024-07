Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: en hausse à l'approche de l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent ce vendredi (+0,2% à Londres, +0,9% à Francfort, +0,4% à Paris), dans l'attente de la publication, en début d'après-midi, du traditionnel rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis (NFP ou non farm payroll).



'Après les signaux mitigés de mai, les participants chercheront probablement à obtenir des éclaircissements supplémentaires sur la santé du marché de l'emploi, alors que le spectre d'une baisse de taux en septembre continue de planer', pointe Michael Brown.



Selon ce senior research strategist chez Pepperstone, les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de +200.000 en juin, un ralentissement relativement marqué par rapport au rythme de +272.000 observé en mai.



De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que les ventes de détail dans la zone euro ont augmenté de 0,1% en mai par rapport au mois précédent, tandis que la production industrielle de la France a chuté de 2,1%, et celle de l'Allemagne, de 2,5%.



'Cet effondrement inverse complètement l'augmentation de la production du début de l'année et suggère que l'industrie allemande n'est pas encore sortie d'affaire', réagit Capital Economics, qui attend une production toujours modérée dans les mois à venir.



Après la très large -et très attendue- victoire travailliste au Royaume-Uni (plus de 400 sièges remportés sur 650), les marchés tourneront leurs regards vers la France ce week-end, où les législatives devraient déboucher sur une situation politique bien plus incertaine.



'Un Parlement sans majorité -qui pourrait conduire à différents types de gouvernements ou à une cohabitation avec un gouvernement dirigé par le RN (probablement maintenant minoritaire)- semble être le résultat le plus probable', souligne Barclays.





